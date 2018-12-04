شوبير: الأهلي لم يحسم المدير الفني الجديد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن الجلسة التي دارت بين سيد عبدالحفيظ ومانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي لأستطلاع وجهه نظر الخواجة.









وقال "شوبير" في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت: أن الأهلي عرض منصب المدير الفني على مانويل جوزيه قبل الفرنسي باتريس كارتيرون ولكن جوزيه رفض العودة.









وكشف شوبير، أن الأهلي حتى هذه اللحظة لم يحسم اسم المدير الفني القادم في ظل عدة الاسماء المطروحة لخلافة الفرنسي.









ويذكر أن النادي الأهلي أقال مديره الفني باتريس كارتيرون بعدما ودع الأحمر البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.



