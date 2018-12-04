أسعار الذهب في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء 4/12/2018

استقرت أسعار الذهب الارتفاع بالسوق المصرى في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، بالرغم من انهاء تعاملات البورصة الدولية للذهب على تسجيل سعر الذهب أعلى مستوى فى 4 شهور، لتسجل سعر الأوقية 1246 دولار، وشهد سعر الذهب خلال التعاملات ارتفاع بنحو إلى جنيهان لكل جرام ذهب فى كافة الأعيرة.





سعر الذهب عيار 18





بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 513 جنيها.





سعر الذهب عيار 21





سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 619 جنيها للجرام.





سعر الذهب عيار 24





وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 707 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب





وأصبح سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4952 حنيها.





يذكر أنه ليس هناك سعر محدد لمصنعية الذهب، حسب تختلف من محل لآخر، وتختلف أيضا من ماركة لأخرى، ويقوم التاجر بتحديدها، ويتراوح سعرها ما بين 30 جنيه وحتى 60 جنيه للجرام، أما سعر جرام الذهب فيحدده السعر العالمي للأوقية، ويتم تحديده بشكل دوري ويتم تعميمه في السوق المصرية.





يتأثر سعر الذهب في السوق المصري بالسعر العالمي للمعدن النفيس في بورصات المعادن العالمية، ويتحكم في السعر العالمي له ارتفاع الطلب عليه أو انخفاضه، ويرتبط سعر الذهب بسعر الدولار بسوق العملات العالمية بطريقة عكسية، حيث يؤدي ارتفاع سعر الدولار ببورصات العملات لتراجع سعر الذهب، حيث يبيع المستثمرين حصص لهم في الذهب لشراء الدولار، مع توقعاتهم لارتفاعه، وفي حال تراجع سعر الدولار بسبب القرارات السياسية والاقتصادية الأمريكية يتجه المستثمرين لشراء الذهب باعتباره استثمارا آمنا.



