غدا.. جلسة صلح بين معلم وطالبة واقعة التنمر بنادي معلمين دمياط



ومن المقرر أن يحضر الجلسة نقيب معلمى دمياط،ومجلس النقابة،ومجالس أمناء الادارات التعليمية ووكيل وزارة التربية والتعليم، ولفيف الشخصيات العامة.



تنظم النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة دمياط، غدا الاربعاء،جلسه للصلح للمعلم سامى دياب"صاحب واقعة التنمر"على طالبة سمراء اللون والسخرية من اللون بشرتها،والطالبة وتدعي بسملة على عبد الحميد، تحت رعاية الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط،بنادى معلمين دمياط، فى تمام الساعة السابعة مساءً.