عاجل.. جروس يصدر قراره بشأن عقوبة كهربا

رفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك توقيع عقوبات على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق بسبب ما بدر منه في الفترة الأخيرة والعصبية في بعض المباريات والغضب عن استبداله.









وتحدث بعض مسئولي الزمالك مع الخواجة لمعاقبة اللاعب ماليًا بهدف الحفاظ على حالة الانضباط داخل الفريق وعدم الخروج عن النص وهو ما قوبل بالرفض من جانب الخواجة.









ويستعد الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم على ستاد برج العرب من عمر بطولة الدوري.









وكان الزمالك قد ودع البطولة العربية مؤخرًا على يد فريق الاتحاد السكندري.



