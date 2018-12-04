كيف دافع محمد صبحي عن رانيا يوسف؟

أكد الفنان محمد صبحي، أن هناك حالة من الجدل المثارة في الآونة الأخيرة حول فستان رانيا يوسف.





وساند "صبحي" رانيا، قائلا: "الفنانة رانيا يوسف ليست منحلة ولا تربطني علاقة بها وهناك ما هو أبشع وأقبح من فعلها في مهرجان القاهرة السينمائي في مهرجانات أخرى".





وأضاف "صبحي" في تصريحات تليفزيونية أذاعتها قناة " أون إي"، قائلا:" وهناك ما هو أبشع وأقبح يتمثل في دخول فنان بالمزة بتاعته ويقبلها من الفم أمام الجميع مقلدا مهرجانات عالمية".





وتابع:" أنا مش شايف واحدة منحلة عملت هذا الفعل الفاضح، ولازم يبقى عندنا رحمة، ودي فنانة محترمة تقدم أعمال فنية جيدة منذ 25 عاما، ورانيا يوسف اعتذرت على الهواء واعترفت بخطئها وأكدت أنها لن تقدم على هذا الفعل مرة أخرى".







