جابر عصفور عن منع جامعة الأزهر ظهور أعضائها إعلاميًّا: غير دستوري





وأكد أنه ضد القرار تمامًا؛ وحديث رئيس الجامعة عن القرار مبررات شكلية، لا أساس لها من الواقع والمنطق والممارسة.



وقال عصفور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، أمس الثلاثاء، إن الأزهر ليس ملك مَن يدرسون فيه أو يفتون باسمه، وإنما ملك كل الشعب المصري أفرادًا وجماعات ومن حقهم أبدأ رأيهم في ما يحدث في هذه المؤسسة، مشددًا على أنه من حق كل مواطن مصري التحدث بما في ذلك المسائل الدينية وليس لأحد أن يمنعه سواء دستوريا أو قانونا.



وتابع: "من حق أستاذة الأزهر رفع قضية على هذا القرار ويثبت بطلانه ولا يعمل به"، متسائلًا: " لماذا المشاكل؟ الزمن تغير!".



وناشد وزير الثقافة الأسبق، جامعة الأزهر، بترك العلماء يجتهدون سواء داخل الجامعة أو عبر وسائل الإعلام، مضيفًا: " ليس هناك كهنوت في الإسلام، والقرار الأخير لجامعة الأزهر يحول الأزهر إلى سلطة دينية".



علق الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، على قرار جامعة الأزهر بمنع ظهور أعضاء هيئة تدريسها في وسائل الإعلام دون تصريح، قائلًا: "لا يليق بجامعة الأزهر ولا ينبغي صدوره".