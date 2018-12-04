البورصة الأمريكىية تهوي في نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

هوت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتحقق أكبرخسارة يومية منذ أكتوبر الماضي ، تزامناً مع هبوط عوائد سندات الخزانة، ليفقد مؤشر "داو جونز" نحو 800 نقطة.





وكان قطاع المالية الأسوأ أداءً في "وول ستريت"، بقيادة سهما "سيتي جروب" و"بنك أوف أمريكا" بعد أن تراجعا بأكثر من 4% لكل منهما، بينما كانت أسهم المرافق هي الرابح الوحيد.





ويأتي تراجع "وول ستريت" مع هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى 2.9%، مما أدى إلى تراجع الفارق عائد الديون طويلة الآجل وقصيرة الآجل لأدنى مستوى منذ 2007 الأمر الذي يعكس مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.





ولوٌح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض المزيد من التعريفات الجمركية ضد الصين إذ لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى صفقة تجارية بنهاية الهدنة التي اتفقا عليها.





وعند نهاية التعاملات، هبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.1% إلى 25027.07 نقطة ليفقد 799.3 نقطة ليسجل أسوأ أداء يومي من جلسة 10 أكتوبر الماضي.





كما انخفض "ستاندر آند بورز" بنحو 3.2% إلى 2700.08 نقطة، فيما تراجع "ناسداك" بنسبة 3.8%إلى 7158.4 نقطة.





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07% إلى 96.971.