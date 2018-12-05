العضو المنتدب لـ"جود سنيس إيجبت": شركة ألمانية وافقت على تصنيع منتجاتها بمصر

قال المهندس محمد شريف صالح، العضو المنتدب لشركة جود سنيس إيجبت، إن هناك شركة ألمانية وافقت على تصنيع منتجاتها من الألومنيوم في مصر، وتصديره لجميع دول العالم؛ نظرًا للتسهيلات الموجودة في مصر.



وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن تكلفة صناعة الألومنيوم في مصر أقل منها في الصين، وذلك يزيد من القدرة التنافسية لمنتجاتنا، موضحًا أن سعر الكهرباء والوقود والعمالة في مصر أرخص من الصين.



وتابع أن السوق المصري لديه الكثير من المميزات ويوفر 10% من تكاليف الإنتاج في الصين.

