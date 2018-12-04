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أمريكا تتوقع انضمام مقدونيا لحلف الناتو فى 2020

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:51 م
أمريكا تتوقع انضمام مقدونيا لحلف الناتو فى 2020
ماثيو بالمر
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خاطر عبادة
 

تتوقع الولايات المتحدة انضام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلنطي "الناتو" في منتصف عام 2020 قبل تنفيذ اتفاقها مع اليونان لتغيير اسمها، رغم الجهود الروسية الرامية إلى تقويضه، وفقاً لمسؤول أمريكى كبير لشرون غرب البلقان يوم الثلاثاء.


ووضعت اتفاقية سكوبي لتغيير اسم البلد إلى جمهورية شمال مقدونيا، حداً لتصورات حول نزاع أراضىعلى مقاطعة مقدونيا اليونانية، ورفعت عقبة كبيرة أمام انضمام مقدونيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، لتحريك الغرب الذي يعتقد أنه سيساعد في الحد من النفوذ الروسي في المنطقة.

 

وقال المسؤول الأمريكى ماثيو بالمر، ونائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا لوكالة رويترز "لا أعتقد أن هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن شمال مقدونيا يمكن أن تصبح العضو الثلاثين في حلف شمال الأطلسي في وقت مبكر بعد 18 شهرا من الآن".

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