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وزيرا خارجية سوريا وكوريا الشمالية يلتقيان فى دمشق

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:44 م
وزيرا خارجية سوريا وكوريا الشمالية يلتقيان فى دمشق
وزيرا خارجية سوريا وكوريا الشمالية
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خاطر عبادة
 

التقى وزيرا خارجية سوريا وكوريا الشمالية  في دمشق اليوم الثلاثاء، ووجّه كل منهما الشكر للأخر على دعمهما خلال سنوات العزلة الدولية.

 

ومن جانبه، شكر "ري يونج هو" الكوري الشمالي، وليد المعلم على معارضة سوريا لفرض عقوبات اقتصادية على بيونج يانج، وفقاً لوزارة الخارجية السورية، وقال المعلم إن سوريا كانت ممتنة لدعم كوريا الشمالية في المحافل الدولية، وفقاً لوكالة رويترز.

 

ويرى مراقبو الأمم المتحدة أن العلاقة أصبحت أعمق من الدبلوماسية، واتهموا كوريا الشمالية في فبراير بالتعاون مع سوريا بشأن الأسلحة الكيماوية وهو اتهام نفته كوريا الشمالية.

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