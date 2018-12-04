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تركيا: 52 حادثاً قاتلاً عند بناء مطار جديد باسطنبول

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:40 م
تركيا: 52 حادثاً قاتلاً عند بناء مطار جديد باسطنبول
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وكالات
 
تسبب بناء مطار جديد في اسطنبول في 52 حادثاً قاتلاً طيلة الأعوام الخمسة التي استغرقها التشييد، وفق أرقام ارسمية التي أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، أمس الثلاثاء.



ونشر النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا علي شاكر، الأرقام التي حصل عليها من مكتب التأمين الاجتماعي المحلي في اسطنبول بعد أن طلبها في أكتوبر.



وذكر مطار اسطنبول الكبير، الائتلاف التجاري المسؤول عن بناء المطار وتشغيله، أن عدد الوفيات بلغ 30 قتيلاً.



وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرحلة الأولى من المطار في 29 أكتوبر.


ورغم الضجة والدعاية واسعة النطاق التى أحاطت بالمشروع والخطط الطموحة لجعله أكبر مطار في العالم، تعرض المشروع لإضرابات بسبب ظروف العمل غير الآمنة.



وفي سبتمبر، استخدم الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق احتجاجات العمال إضافةً إلى اعتقال العشرات.



وتركزت الاحتجاجات في موقع البناء بسبب ظروف معيشية مزرية، والعديد من الحوادث القاتلة.
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