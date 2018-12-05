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"الأرصاد" تحذر من جديد: حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى الجمعة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 03:14 ص
الأرصاد تحذر من جديد: حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى الجمعة
الدكتور أحمد عبد العال - رئيس هيئة الأرصاد الجوية
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مستمرة حتى يوم الجمعة، ليبدأ التحسُّن اعتبارًا من السبت، وتكون ذروة موجة عدم الاستقرار يوم الخميس المقبل.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم، أنه من المتوقع غدًا حدوث نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على كل أنحاء الجمهورية، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المصحوبة بأمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية من رفح حتى السلوم، وعلى الوجه البحري وشمال جنوب سيناء ومدن القناة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار اعتبارًا من مساء غدٍ ستتقدم نحو الداخل في القاهرة وحتى شمال الصعيد، لتعود للانحسار على السواحل الشمالية، اعتبارًا من الجمعة، ناصحًا المواطنين بالحرص على ارتداء الملابس الثقيلة وعدم نزول الصيادين لعرض البحرَين المتوسط والأحمر خلال الأيام القادمة وتوخي أقصى درجات الحذر على الطرق.
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