واشنطن: محادثات السلام اليمنية في السويد خطوة أولى حيوية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن محادثات السلام اليمنية في السويد خطوة أولى حيوية، وذلك بالتزامن مع

وصول طائرة تقل وفد ميليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى السويد.





وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث.



