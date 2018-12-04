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واشنطن: محادثات السلام اليمنية في السويد خطوة أولى حيوية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:31 م
واشنطن: محادثات السلام اليمنية في السويد خطوة أولى حيوية
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أسماء العزب
 
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن محادثات السلام اليمنية في السويد خطوة أولى حيوية، وذلك بالتزامن مع وصول طائرة تقل وفد ميليشيا الحوثي والمبعوث الأممي إلى السويد.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن تدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث.

هذا وأعلن المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" أن وفد الجماعة سيتوجه إلى السويد صباح اليوم الثلاثاء على متن طائرة وفرتها الكويت بمرافقة المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، لإجراء مباحثات سلام.

وتشكل محادثات السلام هذه، أفضل فرصة حتى الآن لإنهاء الحرب المتواصلة منذ 2014، بحسب خبراء، مع تزايد الضغوط على الدول الكبرى للتدخّل لمنع حدوث مجاعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

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