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جامعة الأزهر توضح أسباب منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:04 ص
جامعة الأزهر توضح أسباب منع أعضاء هيئة التدريس من الظهور الإعلامي
الدكتور أحمد زارع - المتحدث باسم جامعة الأزهر
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داليا الحسين
 
أكد الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، أن قرار منع ظهور أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في وسائل الإعلام إلا بإذن مسبق جاء لتفعيل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون 103 لسنة 1961، مؤكدًا أنه قرار تنظيمي، لضبط منظومة العمل بجامعة الأزهر، حفاظًا على هيبة الجامعة وأعضاء هيئة تدريسها.

وشدد زارع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم، على أن هذا القرار لا يستهدف شخصيات بعينها وأن جامعة الأزهر تتقبل الآراء المعارضة، مؤكدا أنه ليس تعسفيًّا وإنما جاء لمواجهة حالة الفوضى التي حدثت خلال الفترة الماضية في الفتوى وظهور البعض في وسائل الإعلام يتحدث باسم الأزهر على غير علم.

وأوضح المتحدث باسم جامعة الأزهر أن مَن يرغب من أعضاء هيئة التدريس في الظهور في وسائل الإعلام عليه التقدم إلى الجامعة للحصول على تصريح إذا كان مؤهلًا لذلك، حفاظًا على كرامة مؤسسة جامعة الأزهر والمنتسبين إليها.
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