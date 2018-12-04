رئيس المخابرات الكندى: الهجمات الإليكترونية والتجسس أخطر من الإرهاب

أكدّ رئيس المخابرات الوطنية فى كندا، في خطاب عام نادر اليوم الثلاثاء، أنّ التدخل الأجنبي، شاملاً التهديدات السيبرانية والتجسس، يطرح تحديات إستراتيجية أكبر لكندا من الإرهاب.





وقال ديفيد فيجنيول رئيس جهاز المخابرات الأمنية الكندي، إن أنشطة الدول المعادية قد يكون لها تأثير كبير على الأنظمة والمؤسسات الديمقراطية بالبلاد.





وأضاف أن سرعة ونطاق تأثير التدخل الأجنبي نما نتيجة الإنترنت، ومنصات وسائل الإعلام الاجتماعية، وتوافر أدوات الإنترنت أرخص وأيسر منالاً.