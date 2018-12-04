"الإبراشي": قطع النور عن مسرحية تنتقد الدروس الخصوصية تكميم للأفواه

استنكر الإعلامي وائل الإبراشي، واقعة قطع النور على عرض مسرحي يُسلط الضوء على الدروس الخصوصية.





وقال "الإبراشي"، خلال تقديم برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON E"، إن هذه الواقعة تكميم لأفواه الأطفال، مشيرًا إلى أن الأطفال اجتهدوا في المسرحية للحديث عن معانتهم مع الدروس الخصوصية، وشبهوا السناتر بالمقاهي، وهذا التشبيه حقيقي.



