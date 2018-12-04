المتحدث العسكري: الوفود المشاركة بـ"إيديكس 2018" أشادت بتنظيم المعرض

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، التقى اليوم عددًا من وزراء الدفاع الأجانب مشيرًا إلى أن اللقاءات تناولت سبل تعزيز التعاون العسكري، ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر ودول مشاركة وتبادل الخبرات العسكرية خاصة في مجال التصنيع العسكري.





وأضاف "الرفاعى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء أن الوفود العسكرية المشاركة بمعرض "إيديكس 2018" أشادت بالتنظيم خاصة جناح مصر لما يحتويه من صناعات متطورة التي تعد مسار مصر الصحيح نحو اقتحام مجال السلع العسكرية، لافتًا إلى أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى رئيس الأركان الإماراتي، ومستشاري رئاسة الأركان البريطاني، وعدد من رؤساء الأركان من الدول المشاركة، والذين أعربوا عن سعادتهم بتنظيم مصر هذا المعرض وحفاوة الاستقبال وقدرة مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى.



