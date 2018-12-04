أوكرانيا: التهديد الروسى هو الأعلى منذ 2014

قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الثلاثاء، إنّ روسيا تقوم بتعزيز قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا منذ أغسطس، وتشكل حاليا أكبر تهديد عسكري منذ عام 2014 وهو العام الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم.





وأشار الجنرال فيكتور موشينكو، فى مقابلة مع وكالة رويترز، إلى مجموعة صور الأقمار الصناعية قال إنها أظهرت وجود دبابات روسية من طرازتى-62 على بعد 18 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وأضاف "لقد تضاعفت إلى 250 من 93 آلة في غضون أسبوعين من منتصف سبتمبر إلى 1 أكتوبر.





ووفقاً لموخينكو، أنّ هذا دليل على تضافر القوات الروسية في الفترة التي سبقت 25 نوفمبر، عندما أطلقت روسيا النار على ثلاث سفن أوكرانية على مضيق كيرتش، وهو الأمر الذي قد يعزز مخاوف القيادة في كييف من غزو واسع النطاق.