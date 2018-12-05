"الوسطية منهج حياة" لغرس قيم وتعاليم الإسلام السمحة في شباب دمياط

قامت وزارة الشباب والرياضة، بتنظيم برنامج القومي لدعم الأخلاق الحميدة ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع تحت شعار "الوسطية منهج حياة" بالتعاون مع "الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني" ومديرية الشباب والرياضة بدمياط "إدارة البرلمان والتعليم المدني"، حاضر البرنامج الشيخ محمد طلعت الحديدي،واعظ عام بالأزهر الشريف،بمشاركة 100 شاب وفتاة بمركز شباب الزعاترة.



ويهدف البرنامج إلى تأصيل نموذج القدوة لدي الشباب وغرس قيم وتعاليم الإسلام السمحة، وذلك تحت إشراف سحر عيسى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.