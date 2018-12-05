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ضبط سيارة نقل تحمل شحنة سجائر مهربة عبر الحدود الليبية في الوادي الجديد

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:44 ص
ضبط سيارة نقل تحمل شحنة سجائر مهربة عبر الحدود الليبية في الوادي الجديد
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هدير محمود
 
تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب سجائر مغشوشة عبر الحدود الليبيبة في منطقة صحراوية بالمحافظة. 

تلقي اللواء محمد كمال سالم، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا يفيد 288 كرتونة سجائر مغشوشة ومقلدة أثناء تهريبها في منطقة صحراوية نائية قادمة من الحدود الليبية الغربية. 

تبين ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة باريس بالوادي الجديد، عن محاولة تهريب سجائر عبر الحدود الليبية الغربية للمحافظة. 

تشكلت قوة أمنية وكمائن سرية، أسفرت عن ضبط " ع. م" 54 سنة سائق من سوهاج أثناء قيادته سيارة نقل " فنطاس" رقم ( وب ي 952)، أثناء سيرها في منطقة صحراوية نائية بالقرب من القرية الأولي من درب الأربعين جنوب مركز باريس، ومخبأ داخلها 288 كرتونة سجائر سعة الكرتونة 50 قاروصة بإجمالي 144 ألف عبوة سجائر مغشوشة ومقلدة لماركات محلية وعالمية. 

جري تحريز المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 251 جنح مركز باريس لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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