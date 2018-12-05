محافظ الغربية ومدير الأمن يقدمان التهنئة للأنبا بولا لترقيتة مطرانا لإبراشية طنطا (صور)

حضر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية إحتفال مطرانية طنطا بتنصيب الأنبا بولا مطرانًا لإبراشية طنطا وتوابعها والذى أقيم بدير مارى مينا بقرية إبيار مركز كفر الزيات.



وأكد محافظ الغربية فى كلمته التى ألقاها فى الاحتفال على أن الأنبا بولا شخصية عزيزة علينا جميعًا أبهرتنا بدماثة خلقه وغزاره وتنوع ثقافاته وعلومه وعمل على تنوع وتوسيع أنشطة الكنيسة المقدمة لأبنائها ولأبناء المحافظة دون تفريق ونحن نعتز ونفتخر به كأبن من أبناء المحافظة وإنه كان مثالًا يحتذى فى تأكيد أواصر الوحدة الوطنية والتعاون الكامل فى جميع المجالات التى تخدم المجتمع.



ونحن نسعد بأن نقدم له خالص التهانى القلبية متمنيين له كل التوفيق والسداد.



وأهدى محافظ الغربية درع المحافظة لالأنبا بولا بهذه المناسبة وتقديرًا لشخصه الكريم.



كانت الإحتفالية قد بدأت بالسلام الجمهورى ثم كلمة لفضيلة الشيخ محمود أبو حبسة وكيل وزارة أوقاف الغربية قدم خلالها التهنئة لنيافة الأنبا بولا على توليه هذه الرتبة الكنسية مؤكدًا أن مثل هذه الإحتفالات تصدر للعالم السماحة والمودة التى تسود بين الشعب المصرى بمختلف طوائفه.



وتخلل الإحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن مراسم تنصيب نيافة الأنبا بولا مطران لإبراشية طنطا وتوابعها وعرض لكل أعماله ولكل الأنشطة التى قام بها خلال الفترة السابقة.



كما قدم الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا التهنئة لنيافة الأنبا بولا مشيرًا إلى أن جامعة طنطا تفتخر بأن نيافة الأنبا بولا إبن من أبناء جامعة طنطا وأحد خريجيها وأهدى رئيس جامعة طنطا درع الجامعة لنيافة الأنبا بولا بهذه المناسبة.



وأختتم الإحتفال بكلمة نيافة الأنبا بولا الذى قدم فيها الشكر والتقدير لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين لحرصهم على حضور هذه الإحتفالية لتقديم التهنئة.



حضر الاحتفال اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية واللواء دكتور علاء العوينى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء حسام نبيل عبد الفتاح رئيس هيئة الأمن القومى بوسط الدلتا والعميد محمد زهدى مدير فرع الأمن الوطنى بالغربية والشيخ عصام بكر مدير المنطقة الأزهرية بالغربية ولفيف من أعضاء مجلس النواب على مستوى المحافظة.