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رئيس اتحاد كتاب مصر يختتم المؤتمر العلمي الدولي بـ "آداب طنطا"

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 12:43 ص
رئيس اتحاد كتاب مصر يختتم المؤتمر العلمي الدولي بـ آداب طنطا
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أيمن يحيي
 
اختتمت كلية الآداب بجامعة طنطا أمس فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول لقسم اللغة العربية ومركز اللغة العربية لغير الناطقين بها الذي نظمته الكلية على مدار يومين حول جهود الشيخ محمد عياد الطنطاوي العلمية ودورها في مد جسور التواصل الحضاري والثقافي بين مصر وروسيا، وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية.

شهد ختام المؤتمر مشاركة الدكتور علاء عبدالهادى رئيس اتحاد كتاب مصر، بحضور الدكتور عبد الكريم محمد جبل رئيس قسم اللغة العربية ومقرر المؤتمر، والدكتور أسامة البحيري أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية وأمين المؤتمر، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
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