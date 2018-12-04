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الكويتية جمال النجادة مع زوجها في أحدث جلسة تصوير بـ"تركيا" (صور)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:24 م
الكويتية جمال النجادة مع زوجها في أحدث جلسة تصوير بـتركيا (صور)
الكويتية جمال النجادة
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الفجر الفني
 
خضعت خبيرة الموضة والأزياء الكويتية جمال النجادة، مؤخراً لجلسة تصوير جديدة بصحبة زوجها أثناء قضاء إجازتها بـ"اسطنبول" والتي انتهت منذ أيام.

وظهرت النجادة، بإطلالات مختلفة حيث حرصت على الظهور بعدد من الملابس الكاجوال الأنيقة بالإستعانة بعدد من البالطوهات الطويلة بألوان مختلفة وأظهرت الجلسة أناقتهما التي نالت إعجاب الكثير من متابيعنها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن جمال ابراهيم النجادة، هي كويتية الأصل تهوى الأعمال الحرة، وتعمل في مجال الأزياء الخاصة بالمرأة والرجل، تعشق الأزياء وتهتم كثيراً بإطلالتها التي تجمع فيها بين الكلاسيكية والعصرية وتختار الألوان التي تميز شخصيتها وتجعل منها أيقونة للموضة في الخليج.
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