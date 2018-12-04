تريزيجيه يزين تشكيل الجولة الـ14 من الدوري التركي

اختار موقع سوفا للإحصائيات الرياضية، المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه جناح قاسم باشا التركي ضمن تشكيل الجولة الـ14 من الدوري التركي، بعد حصوله على تقييم 7.8 من 10.

وساهم تريزيجيه في تعادل فريقه مع فنربخشة بنتيجة 2ـ2، بصناعته هدف فريقه الأول الذي أحرزه السنغالي مباي دياني في الدقيقة 22.

وأحرز تريزيجيه 5 أهداف بقميص قاسم باشا هذا الموسم، وساهم في صناعة 5 وذلك خلال 14 مباراة في الدوري التركي.

جدير بالذكر فأن قاسم باشا يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 26 نقطة، بفارق 4 نقاط عن باشاكشهير المتصدر.