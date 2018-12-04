5 اخبار نارية لريال مدريد .. اليوم الثلاثاء 4-12-2018
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:05 معمر عبدالعزيز
شهد اليوم الثلاثاء الموافق 4 من ديسمبر عام 2018، العديد من الأحداث المثيرة داخل جدران نادي ريال مدريد الاسباني، خاصة بعد تتويج النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بالكرة الذهبية للعام الحالي 2018.
وجاءت أهم 5 اخبار لريال مدريد، اليوم الثلاثاء 4-12-2018 ، على النحو التالي :
*مودريتش: التتويج بالكرة الذهبية ليس انتقاما
أجرت "فرانس فوتبول" الفرنسية مقابلة خاصة مع الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها المجلة، مساء أمس الإثنين، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.
وكان السؤال الأول الموجه لمودريتش، عن مكان وضع الكرة الذهبية، حيث أجاب: "في الليالي الأولى من المحتمل أن تبقى بجانب سريري، بعد ذلك سوف أجد لها مكانًا جميلًا".
وأضاف: "لو خيرت بين الكرة الذهبية وكأس العالم، سأختار كأس العالم بالتأكيد، الجوائز الجماعية هي الأكثر أهمية ودائمًا سوف أفضلها، لكن لسوء الحظ لا أستطيع أن أعود للخلف والتتويج بالمونديال، الكرة الذهبية كأس كبيرة بالنسبة لي، لكنني سأختار الفوز بلقب البطولة".
وتابع: "جريزمان ومبابي لاعبان رائعان، وكان لديهما موسم كبير وفازا بكأس العالم، وأنا متأكد أنهما سيظهران بشكل أفضل في المستقبل، خاصة كيليان مبابي الذي يمتلك موهبة كبير، وينتظره مستقبل عظيم".
وواصل: "التتويج بالكرة الذهبية انتقام بسبب عدم الفوز بكأس العالم؟.. لا أرى الأمر من هذه الناحية، أنا سعيد لأن الناس اعترفوا بأفضليتي، إنهم يمنحوني شرفًا كبيرًا على الموسم الذي قدمته، لعبت كرة قدم جيدة جدًا وأنا سعيد، لكنه ليس انتقامًا".
وتابع: "إنه شعور لا يمكن تفسيره بالنسبة لي، لقد فزت بالكرة الذهبية، ولا يتوقف الأمر عند التفوق على كريستيانو رونالدو، إنه أمر مدهش، لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي على المستوى الفردي والجماعي، وأشكر كل من صوت لي كأفضل لاعب في العالم".
وطلب من اللاعب توجيه كلمة لمودريتش الصغير الذي عاش الحرب قبل التألق في عالم كرة القدم، فقال: "لا تقلق، أنت حاربت بقوة للوصول لهذا المستوى، سوف تنتصر، عملك سيدفعك للأمام، أنا فخور جدًا بنفسي".
*مودريتش يوجه رسالة نارية لـ"رونالدو وميسي"
أجرى الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد مقابلة صحفية مع مجلة فرانس فوتبول بعد تحقيقه جائزة الكرة الذهبية 2018.
وتوج مودريتش أمس الاثنين بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018 متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي جاء في المركز الثاني ، وأنطوان جريزمان صاحب المركز الثالث.
وقال لوكا مودريتش عن إنهاء هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الكرة الذهبية: سيُذكر التاريخ أن لاعباً كرواتياً حقق الكرة الذهبية بوجود رونالدو وميسي ، اللذان يمثلان لاعبين من مستوى آخر ، لا أحد لديه الحق في مقارنتها بهما.
وأضاف: فوزي بهذه الجائزة أمر لا يصدق، ولا أعتقد أن زمن رونالدو وميسي انتهى".
*سيميوني مهاجمًا مودريتش: لا يستحق الكرة الذهبية
هنأ المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني الكرواتي لوكا مودريتش على الفوز بجائزة الكرة الذهبية، إلا أنه أشار إلى أن "أفضل لاعبين" في الموسم المنصرم في رأيه هما الفرنسي رفائيل فاران ومواطنه أنطوان جريزمان.
وقال سيميوني في مؤتمر صحافي قبل مواجهة سانت أندرو غداً في كأس الملك وبعد يوم من إعلان الفائز بالكرة الذهبية: "أقدم التهنئة لمودريتش، قدم موسماً طيباً للغاية لكن الأفضل بالنسبة لي كانا فاران وغريزمان دون أدنى شك".
ورداً على سؤال بخصوص كيف سيفكر لو كان في مكان غريزمان الذي حل ثالثاً رغم تتويجه بالمونديال والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي، أشار إلى أنه كان ليصبح "سعيداً".
وصرح سيميوني: "لو كنت مكانه، لبت سعيداً بما حققته في السنوات الأخيرة، كان بطلاً للعالم وهي مسألة صعبة، لكن كل شخص له الاختيارات التي يراها مناسبة".
ورداً على سؤال بخصوص إن كان لاعبو الأتلتي يواجهون صعوبات في الحصول على جوائز فردية قال: "في المقام الأول، حينما تلعب في أتلتيكو يصبح الأمر صعباً، لأن تاريخنا يرتكز دوماً على العالم ومضاعفة المجهود للاقتراب من الأماكن المهمة".
ورداً على سؤال داخل نفس الإطار بخصوص أنه لا يتم تقدير أتلتيكو مدريد بصورة ملائمة قال للصحافيين: "أنتم تثيرون ضحكي، ترغبون في أن أقول ما تعرفونه، أنتم تعرفون، (تيبو) كورتوا رحل لريال مدريد وفاز بجائزة أفضل حارس، وحينما لم يكن هناك فاز بها كيلور نافاس، ثمة أمور لا يصبح لها معنى إن تحدث المرء عنها، في عالم كرة القدم عليك أن تعرف أين أنت وما هو موجود؛ وحينما تعرف ما هو موجود، تصبح الأمور أفضل".
*الأسطورة "مودريتش" يخطف انتباه الصحف العالمية عدا البرتغالية
شهد اليوم الثلاثاء، تركز الحديث من قبل الصحف العالمية، نحو النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي أنهى هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وتمكن من تحقيق الكرة الذهبية ها العام 2018، بعد نجاحات باهرة.
الجدير بالإشلرة أن صحف البرتغال فقط، فضلت التحدث عن أمور اخرى وربما فعلوا ذلك لأن كريستيانو رونالدو لم يفوز بها، وقد جاء أبرز ما تقوله الصحف العالمية عن تتويج مودريتش بالبالون دور كالتالي :
*الليكيب | " ذهب مثل الذهب الخالص "
لوكا مودريتش يفوز بالكرة الذهبية 2018 لكي يكون أول لاعب في بلاده يُحقق هذا اللقب ، كان له دوراً مهماً في فوز ريال مدريد في دوري الأبطال وفي طريق كرواتيا لنهائي كأس العالم .
*فرانس فوتبول | " ينضم للأساطير "
لوكا مودريتش .. الرجل الذي انهى هيمنة كريستيانو رونالدو وميسي .
*Olé | " ثنائية مودريتش "
مودريتش فاز بجائزة الكره الذهبيه وبذلك يُنهي موسم ملئ بالجوائز الفرديه لأنه قد حصل على أيضًا على جائزة The Best ، هو أول كرواتي يحقق الجائزه واللاعب رقم 11 الذي يحققها في تاريخ ريال مدريد متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي لم يذهب حتى للحفل .
*جلوبوسبورت | " عام ذهبي "
لوكا مودريتش يؤكد أحقيته ويفوز بالكره الذهبيه بعد شهور من الفوز بجائزة The Best وبعد أن أنهى موسمه كوصيف كأس العالم وبطل دوري الأبطال .
*La Gazzetta dello Sport | " خلع ميسي وكريستيانو من على العرش "
مودريتش يفوز بالكرة الذهبية 2018 ، الكرواتي تفوق على زميله السابق كريستيانو وعلى جريزمان ، لقد قطع هيمنة ميسي ورونالدو الذين إحتكروا النجاحات من عام 2008 إلى عام 2017 ، إنه أول الكرواتي في التاريخ يفوز بالجائزه .
*Sportske Novosti | " عام رائع "
مودريتش هو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2018 ، وبهذا قد حصل على أربعه من أرقى الجوائز لأفضل لاعب في نفس العام حيث قد فاز أيضًا بـThe Best وأفضل لاعب في أوروبا والكرة الذهبية لكأس العالم في روسيا ، إنها نهايه عام رائع .
*"24sata"
خرج لوكا مودريتش بابتسامة على المسرح لرفع الجائزه ليصبح أول كرواتي يفوز بأرفع جائزه في تاريخ كرة القدم .
*ريال مدريد يرصد مبلغ ضخم للتعاقد مع بديل بيل
كشفت تقارير صحفية ايطالي، أن نادري ريال مدريد حدد البديل الأفضل لتعويض الرحيل المحتمل لنجم خط هجومه، الويلزي جاريث بيل.
ووفقًأ لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الايطالي، فإن ريال مدريد يريد تعويض جاريث بيل، بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الايطالي.
وأشار الموقع الايطالي السهير، إلى أن النادي الاسباني مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 100 مليون يورو، مقابل التعاقد مع اللاعب.
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