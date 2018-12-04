5 اخبار نارية لريال مدريد .. اليوم الثلاثاء 4-12-2018

وجاءت أهم 5 اخبار لريال مدريد، اليوم الثلاثاء 4-12-2018 ، على النحو التالي :

* مودريتش: التتويج بالكرة الذهبية ليس انتقاما

أجرت "فرانس فوتبول" الفرنسية مقابلة خاصة مع الكرواتي لوكا مودريتش، المتوج بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها المجلة، مساء أمس الإثنين، في حفل أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.





وكان السؤال الأول الموجه لمودريتش، عن مكان وضع الكرة الذهبية، حيث أجاب: "في الليالي الأولى من المحتمل أن تبقى بجانب سريري، بعد ذلك سوف أجد لها مكانًا جميلًا".





وأضاف: "لو خيرت بين الكرة الذهبية وكأس العالم، سأختار كأس العالم بالتأكيد، الجوائز الجماعية هي الأكثر أهمية ودائمًا سوف أفضلها، لكن لسوء الحظ لا أستطيع أن أعود للخلف والتتويج بالمونديال، الكرة الذهبية كأس كبيرة بالنسبة لي، لكنني سأختار الفوز بلقب البطولة".





وتابع: "جريزمان ومبابي لاعبان رائعان، وكان لديهما موسم كبير وفازا بكأس العالم، وأنا متأكد أنهما سيظهران بشكل أفضل في المستقبل، خاصة كيليان مبابي الذي يمتلك موهبة كبير، وينتظره مستقبل عظيم".





وواصل: "التتويج بالكرة الذهبية انتقام بسبب عدم الفوز بكأس العالم؟.. لا أرى الأمر من هذه الناحية، أنا سعيد لأن الناس اعترفوا بأفضليتي، إنهم يمنحوني شرفًا كبيرًا على الموسم الذي قدمته، لعبت كرة قدم جيدة جدًا وأنا سعيد، لكنه ليس انتقامًا".





وتابع: "إنه شعور لا يمكن تفسيره بالنسبة لي، لقد فزت بالكرة الذهبية، ولا يتوقف الأمر عند التفوق على كريستيانو رونالدو، إنه أمر مدهش، لقد كان عامًا رائعًا بالنسبة لي على المستوى الفردي والجماعي، وأشكر كل من صوت لي كأفضل لاعب في العالم".



