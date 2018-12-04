ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صبحي: رانيا يوسف فنانة جيدة.. ويجب التعامل معها بالرحمة الموجعة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:24 م
محمد صبحي: رانيا يوسف فنانة جيدة.. ويجب التعامل معها بالرحمة الموجعة
طباعة
كساب أحمد
 
انتقد الفنان محمد صبحي، الإعلامي وائل الإبراشي، بسبب تناوله قضية ارتداء الفنانة رانيا يوسف لفستان عارِ، قائلًا: "أنت أخطأت يا أستاذ وائل، وما تزعلش مني"، لافتًا إلى أنه لا توجد علاقة تربطه برانيا يوسف، وهي مجرد زميلة.

وتابع "ًصبحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن هناك الكثير من الأشياء تحدث أقبح مما فعلته رانيا يوسف، مضيفًا أن "يوسف" فنانة جيدة قدمت الكثير من الأعمال الجيدة، واعتذرت عن ارتدائها لهذا الفستان العاري، والمعروفة عنها أنها فنانة غير منحلة.

وأوضح: "أنا ضد فستان رانيا يوسف 10000%، لأنه مؤذي 10000%، بس يا ريت الإعلام لا يذبح هذه الممثلة"، مشيرًا إلى ضرورة أن نتعامل مع "يوسف" بقليلٍ من الرحمة الموجعة. 
المزيد عن: محمد صبحي رانيا يوسف التوك شو ازمة رانيا يوسف أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
الأهلي - السعودية
1
x
18:30
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
0
x
21:45
0
كارديف سيتي
برايتون
3
x
21:45
0
كريستال بالاس
بورنموث
2
x
21:45
0
هيديرسفيلد تاون
واتفورد
0
x
21:45
0
مانشستر سيتي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/4/2018 10:30:01 PM