ستايت ووريرز يهزم أتلانتا هوكس في دوري كرة السلة الأميركي

عاد غولدن ستايت ووريرز ونجمه ستيفن كوري العائد من الإصابة إلى سكة الانتصارات بفوز مهم على المضيف أتلانتا هوكس 128-111 الاثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.









وسجل كوري الذي أبعدته الإصابة عن 11 مباراة ولم تكن عودته السبت موفقة بخسارة فريقه أمام ديترويت بيستونز، في مباراة الأمس 30 نقطة، وأضاف زميلاه كيفن دورانت وكلاي طومسون 28 و27 نقطة على التوالي لتكون غلة مثلث النجوم في المباراة 85 نقطة.





ووضع الفوز حداً لسلسلة من ست هزائم مني بها بطل الموسم الماضيين خارج صالته، وارتفع رصيده إلى 16 انتصاراً مقابل 9 هزائم.





وفي الربع الأول وحده، سجل كوري بمفرده 18 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مجموع ما سجله لاعبو أتلانتا مجتمعين، ونجح في أول ست رميات ثلاثية من أصل 10 محاولات في اللقاء.





وعلق المدرب ستيف كير على أداء كوري "أعتقد بأنه عاد الآن إلى القمة. لقد بدا رائعاً في التعامل مع الكرة".





بدوره، صرح كوري "دفاعنا حدد الإيقاع. الجميع لمسوا الكرة".





في المقابل، كان جون كولينز (24 نقطة و11 متابعة) وتراي يونغ (20 نقطة) أبرز لاعبي الفريق أتلانتا، صاحب المركز الخامس عشر الأخير في المنطقة الشرقية (5 انتصارات و19 خسارة).





وقال يونغ "لقد حاصروني في كامل أرجاء الملعب. لم يدعوا لي المجال مفتوحاً لتسديد الرميات الثلاثية، وكان علي أن أجد طريقة للتخلص منهم (...)، لكن...".





ويحتل ووريز المركز الرابع في المنطقة الغربية خلف أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي حقق فوزه الـ 15 (مقابل 7 هزائم) على حساب مضيفه ديترويت بيستونز 110-83.





وفي المنطقة الغربية أيضاً، تغلب لوس أنجليس كليبرز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 129-126، وعزز موقعه في المركز الثاني (16 فوزاً و7 هزائم) بفارق النقاط عن دنفر ناغتس المتصدر الذي هزم مضيفه تورونتو رابتورز، متصدر الشرقية، 106-103 ملحقاً به الخسارة الخامسة مقابل 20 فوزاً.





وفاز مينيسوتا تمبروولفز على هيوستن روكتس 103-91.





وفي مباريات فرق المنطقة الشرقية، خسر بروكلين نتس أمام كليفلاند كافالييرز 97-99، ونيويورك نيكس أمام واشنطن ويزاردز 107-110.



