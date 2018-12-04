الأرصاد تحذر: هناك حالة من عدم الاستقرار ستشهدها البلاد الأيام المقبلة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:17 مداليا الحسين
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد الأيام المقبلة في كافة الأنحاء، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارا غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.
وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ذروة عدم الاستقرار الجوية مستمرة حتى يوم الخميس.
وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنهم أصدروا بيانا وخاطبوا كل المحافظات والوزارات لمتابعة الأحوال في كل المحافظات، لافتا إلى أن الأمطار متوسطة على القاهرة اعتبارا من مساء غد، والأمطار الغزيرة لن تصل إلى حد السيول، وسيكون هناك نشاط للرياح.