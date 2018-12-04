الأرصاد تحذر: هناك حالة من عدم الاستقرار ستشهدها البلاد الأيام المقبلة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد الأيام المقبلة في كافة الأنحاء، مشيرا إلى أن السواحل الشمالية ستشهد أمطارا غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية.





وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ذروة عدم الاستقرار الجوية مستمرة حتى يوم الخميس.



