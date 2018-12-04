عاجل.. نجم منتخب مصر يقترب بقوة من الأهلي

ألمح عمرو طارق لاعب منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف فريق أولاندو سيتي الأمريكي، لإقتراب انتقاله لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





ونشر "طارق" عبر حسابه على موقع "انستجرام" صورة للنادي الأهلي من "برج القاهرة"، في إشارة منه لتواجده في مصر واقترابه من الإنضمام لصفوف القلعة الحمراء.





وكانت الكثير من التقارير الصحفية ربطت عمرو طارق بالإنتقال للأهلي خلال ميركاتو الشتاء، في ظل بحث إدارة القلعة الحمراء عن تدعيم خط دفاع الفريق بلاعبين مميزين في الفترة الحالية.







