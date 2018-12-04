أحمد شمس الدين: ارتفاع معدل التضخم يؤدي لتآكل القوة الشرائية للجنيه

قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرمس"، إن ارتفاع معدل التضخم يؤدي لتآكل القوة الشرائية للجنيه.



وأضاف "شمس الدين"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن أخر معدل للتضخم 17.5%، لافتًا إلى أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة وتبنى سياسة تقشفية لمواجهة معدلات التضخم.



وأكد، أنه لو لم يتم تحرير سعر الصرف في 2016 ما وصلنا للإحتياطي النقدي الموجود في الوقت الحالي، مشددًا على أن الوضع في الأسواق الناشئة مقلق، وقدرة الدول على الحصول على موارد دولارية من الخارج محدودة، وتكلفة الإقتراض زادت عما كان من قبل.

