منطقة بورسعيد تعتمد فوز مياه الدقهلية بالقسم الثالث





أعلنت لجنة المسابقات بالقسم الثالث بمنطقة بورسعيد عن قرارات وعقوبات الجولة الثالثة عشر بالمجموعة العاشرة.





أبرز القرارات كان إحتساب مياه الدقهلية فائزا بنتيجة مباراته أمام المطرية بهدفين مقابل لا شئ عقب التجاوزات التى قام بها جماهير المطرية واقتحام ارض الملعب وهو ما تم تدوينه بواسطة حكم المباراة محمد الدسوقى من منطقة القاهرة في تقرير المباراة.





وصرح محمد شهدى المدرب العام بنادى مياه الدقهلية بوصول فاكس رسمى من لجنة المسابقات بمنطقة بورسعيد يفيد بإحتساب مياه الدقهلية فائزا بهدفين مقابل لاشئ بالإضافة لنقل مباراتين لنادى المطرية خارج ملعبه مع توقيع عقوبة بغرامة مالية بقيمة ٣٠٠٠ جنيه .





الترتيب





1 دكرنس 33 نقطة

2 شربين 29 نقطة

3 بورفؤاد 29 نقطة

4 غزل دمياط 18 نقطة

5 المنزلة 17 نقطة

6 مياه الدقهلية 15 نقطة

7 بلقاس 14 نقطة

8 بنى عبيد 13 نقطة

9 المطرية 11 نقطة

10 ميت الخولى 9 نقاط

11 فارسكور 9 نقاط

12 الرباط والأنوار 7 نقاط