جولة مع الفنانين.. مي حلمي لجمهورها: احترت معاكم

حرص نجوم الفن على مشاركة جمهورهم بما يدور في حياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، وتأتي المشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يجعل متابعيهم يحرصون على التعليق على تلك التدوينات.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" عبر جولة داخل صفحات الفنانين أبرز ما جاء في صفحاتهم اليوم الثلاثاء.





درس من عاصي الحلاني عن الأخلاق

غرّد الفنان عاصي الحلاني عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "العلم بلا أخلاق جهل، والمال بلا أخلاق فقر، والنجاح بلا أخلاق فشل".





وتابع: " الأخلاق العمود الفقري للانسانية، فالأخلاق ليست دين وليست عادات والاخلاق ليست قبلية وليست اعراف الأخلاق سلوك وتربية"!.





مي حلمي لجمهورها: احترت معاكم

ردت المذيعة مي حلمي على سؤال لأحد متابعيها عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر بطريقة كوميدية؛ حيث سألها عن الجديد حول علاقتها بالمطرب محمد رشاد؛ لترد بطريقة طريفة قائلة: "احترت معاكم أداري على شمعتى ولا أجيبكم تطفوها معايا".





وذلك بعد أن تم إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد قبل ساعات من موعده المحدد، وانصرف المعزومون في ظروف غامضة، لم يكشف عن أسبابها أيّ من العروسين بشكل رسمي حتى الوقت الحالي.





أحمد فهمي يشبه حصان بخطيبته هنا الزاهد

فاجئ الفنان أحمد فهمى، جمهوره بنشر صورة غريبة لحصان وشبه به خطيبته الفنانة هنا الزاهد عبر حسابه على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وكتب عليها قائلا: " هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان".





محمد رمضان يتفاعل مع طلب مساعدة إنسانية

تفاعل الفنان محمد رمضان مع أحد التعليقات على صورة له، بشكل إنسانى، بعد أن طلب منه مساعدة عاجلة.





وجاء فى التعليق على صورة محمد رمضان الأخيرة: "أنا زوجى أتوفى من شهر عليه قرض بـ 60 ألف جنيه لأحد البنوك، أتمنى إنك تساعدنى فيه"، وهو ما تفاعل معه محمد رمضان بالرد :"ابعتيلى التفاصيل الكاملة على الخاص"، وهو الرد الذى لاقى استحسان الجمهور.



