أبرز 5 أخبار في الملاعب العربية اليوم الثلاثاء الموافق 4-12-2018









شهدت ساحة الملاعب العربية اليوم العديد من الأحداث المثيرة حول أقتراب قطر من استضافة السوبر الإفريقي بين الترجي والرجاء، وفتح نادي الهلال باب التعاقد مع الإسباني، جوناثان سوريانو، وإصابة لاعب الشباب في تدريبات فريقه استعدادا لمواجهة أحد.





*قطر تقترب من استضافة السوبر الإفريقي





اقتربت دولة قطر، من استضافة مباراة الترجي التونسي، والرجاء المغربي، والمقرر إقامتها على ملعب "خليقة الدولي"، في نهائي بطولة السوبر الإيفريقي.





وجاء ذلك بعد زيارة أحمد أحمد رئيس الكاف لرئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعرض الأخير عليه استضافة المباراة في بداية حملتها للترويج عن نهائيات كأس العالم والتي ستقام بالدوحة 2020.





ومن المنتظر أن يتم حسم القرار يوم الخميس المقبل خلال اجتماع الكاف، وإذا تمت المواققة على العرض ستكون المرة الأولى لخوض سوبر إفريقيا خارج القارة.





*جاريدو يكشف السر وراء تتويج الرجاء بالكونفدرالية





تحدث المدير الفني للرجاء المغربي، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي قاد فريقه للتتويج يوم الأحد بكأس الكونفيدرالية عن السبب وراء إقتناصه للقب.





وقال إن السبب وراء فوز فريقه باللقب كان الأداء الذي قدمه في المباريات التي لعبها خارج ملعبه.





وتابع جاريدو: "البطولات الإفريقية شديدة الصعوبة بسبب إرهاق السفر وحالة الملاعب"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يجعل الكثير من الفرق التي تلعب خارج أراضيها تستسلم لفكرة الخسارة.





وأضاف المدرب الإسباني: "إلا أننا لعبنا من أجل الفوز وبجرأة وشجاعة".





ويذكر أن الرجاء توج باللقب بعد فوزه في ذهاب النهائي بثلاثية نظيفة على فيتا كلوب الكونغولي، وهو ما ضمن له تحقيق اللقب بعدما خسر في الإياب بثلاثة أهداف لواحد في كينشاسا.





*لاعب الشباب يغادر التدريبات مصاباً





غادر حسن الراهب مهاجم الشباب، تدريبات فريقه استعدادا لمباراة أحد بداعي الإصابة.





وسيخضع الراهب للفحوصات الطبية لمعرفة نوعية الإصابة وبرنامج التأهيل ومدة غيابه عن الفريق.





ويواصل فريق الشباب تدريباته استعداداً لخوض لقاء أحد والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي.





*خطوة تقرب جوناثان من الهلال





فتح نادي الهلال السعودي باب المفاوضات من جديد مع الإسباني جوناثان سوريانو، وجاء ذلك بعد أن تم التفاوض معه خلال الأسابيع السابقة لضمه لصفوف الفريق في الفترة القادمة.





ويأتي ذلك بعدما قرر البرتغالي جيسوس المدير الفني للهلال، الاستغناء عن ريفاس مهاجم الفريق خلال الفترة القادمة.





ويذكر أن علاقة اللاعب بنادي بكين الصيني قد أنتهت وأصبح حرًا حيث يحق له التوقيع لأي نادي آخر دون قيود في صفقة انتقال حر، وهو مايبشر باقتراب انتقاله للهلال السعودي.









*خبر سار لجماهير الهلال قبل ديربي الرياض





شارك ياسر الشهراني مدافع نادي الهلال في تدريبات فريقه استعدادا لمباراة النصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري السعودي.





وجاء مشاركة اللاعب في تدريبات فريقه بعد تعافيه التام من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.





ويحتل الهلال صدارة قمة الدوري السعودي برصيد 28 نقطة بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.



