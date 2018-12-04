مطرب "الليل" أحمد كامل يحيي أولى حفلاته الغنائية في رأس السنة بالإسكندرية





يستعد مطرب "الليل" أحمد كامل، لإحياء حفله الموسيقى الاول، وذلك في تمام الخامسة مساء 30 ديسمبر 2018، على خشبة فندق "محطة الرمل" للقوات المسلحه بالاسكندريه، ومن المنتظر حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





ومن المقرر أن يقدم مطرب "الليل"، باقة من ألمع أغانيه التي استطاع من خلالها حشد كبير من الجمهور، منها "كانسر، ويالليل، ومبقتش أخاف، ومجازيم"، وغيرها.





جدير بالذكر أن المطرب أحمد كامل، من مواليد 1992، وبدأ مشواره في غناء الراب منذ عمر الثالث عشر من عمره، ثم اتجه للغناء في الاونة الاخيرة.



