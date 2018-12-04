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"شمس الدين" : لدينا احتياطي نقدي يكفي لـ 8 شهور واردات

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 09:54 م
شمس الدين : لدينا احتياطي نقدي يكفي لـ 8 شهور واردات
أحمد شمس الدين
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رقية جمال
 
قال أحمد شمس الدين، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرمس، إن البنك المركزي كان حريصًا على توفير ضمانات لخروج رؤوس الأموال الأجنبية في الفترة الأخيرة؛ لجذب استثمارات أجنبية أكبر.

وأضاف "شمس الدين"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن سعر الدولار أمام الجنيه لن يتأثر بسبب خروج رؤوس الاموال الأجنبية، ولا يتوقع تغيير في سعر الصرف يزيد عن 5 % عقب خروج رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح، أن سعر الصرف يتحكم فيه حجم الاحتياطي النقدي وتغطيته للواردات، والأن لدينا ما يكفي واردات 8 شهور.
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