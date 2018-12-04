إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل "دنيا سمير غانم"

تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى مع المنتج هشام جمال رئيس شركة روزناما ، على عرض مسلسل دنيا سمير غانم ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.





يذكر أن إعلام المصريين تعاقدت منذ عدة أيام مع شركة ماجنوم على عرض مسلسل الفنان عادل إمام الجديد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.



