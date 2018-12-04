إعلام المصريين تتعاقد على مسلسل "دنيا سمير غانم"
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:49 مالفجر الفني
تعاقدت مجموعة إعلام المصريين برئاسة المنتج تامر مرسى مع المنتج هشام جمال رئيس شركة روزناما ، على عرض مسلسل دنيا سمير غانم ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.
يذكر أن إعلام المصريين تعاقدت منذ عدة أيام مع شركة ماجنوم على عرض مسلسل الفنان عادل إمام الجديد والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.
آخر أعمال دنيا سمير غانم كانت مسلسل "في اللالاند"، والذى قدمته خلال شهر رمضان قبل الماضى وشاركها فى بطولته حمدى الميرغنى وشيماء سيف ومحمد سلام.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دنيا سمير غانم دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار دنيا سمير غانم أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018