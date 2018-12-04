أول تعليق لشوبير بعد توليه منصب نائب رئيس اتحاد الكرة

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري الجديد أن جلسة انتخابه للمنصب الجديد لم تستغرق سوى 5 دقائق فقط، وهذا أكبر دليل على ثقة المهندس هاني أبوريدة وأعضاء المجلس به.



وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية: "أبوريدة دوره كبير في حل أزمات الاشتباك مع الاتحاد الإفريقي، ولكنه سيتولى حل هذه الأزمة".





وكشف نائب الجبلاية أن هناك اتفاق على تفعيل لجنة الانضباط والقيم خلال الاجتماع المقبل، والمحدد له الأثنين المقبل.



