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أول تعليق لشوبير بعد توليه منصب نائب رئيس اتحاد الكرة

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:49 م
أول تعليق لشوبير بعد توليه منصب نائب رئيس اتحاد الكرة
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علي نبوي
 

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري الجديد أن جلسة انتخابه للمنصب الجديد لم تستغرق سوى 5 دقائق فقط، وهذا أكبر دليل على ثقة المهندس هاني أبوريدة وأعضاء المجلس به.


وقال "شوبير" في تصريحات إذاعية: "أبوريدة دوره كبير في حل أزمات الاشتباك مع الاتحاد الإفريقي، ولكنه سيتولى حل هذه الأزمة".


وكشف نائب الجبلاية أن هناك اتفاق على تفعيل لجنة الانضباط والقيم خلال الاجتماع المقبل، والمحدد له الأثنين المقبل.


وبسؤاله عن أزمة زميله عصام عبدالفتاح وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال شوبير أنها أخذت شكلاً لا يليق بين منظومتين كبيرتين.


وأوضح أن لجنة الانضباط ستتخذ إجراء في الأزمات المقبلة، وليس لها علاقة بالقرارات السابقة.


يذكر أن عبد الفتاح طالب بتقديم مذكرة ضد كل مسئول في المنظومة الرياضية يهاجم فيها لجنته.

المزيد عن: نائب الجبلاية كورة شوبير رياضة اتحاد الكرة
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