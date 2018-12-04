سعر الدولار أمام الجنيه بعد الارتفاع الأخير اليوم الثلاثاء 4/12/2018

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاع سعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية فى بنك كريدى أجريكول، واختلف سعر الدولار من بنك إلى أخر.





وفيما يلي أسعار الدولار فى البنوك العامة والخاصة:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول 17.87 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



