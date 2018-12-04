خالد الحسيني يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة الإدارية الجديدة

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لنقل السفارات للعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الدبلوماسي، لافتًا إلى أنه تم إجراء عدة لقاءات مع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لتعريفهم بالمشروع، وتم عمل زيارات ميدانية لهم لموقع المشروع.





وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه حتى الآن تلقوا 50 طلب من 50 سفارة وبعثة أجنبية للانتقال للعاصمة الإدارية محدد بها المساحات المرغوب فيها، والغرض من الاستخدام، وهناك تواصل مع الخارجية لنقل جميع السفارات الأجنبية الموجودة بالقاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة.



