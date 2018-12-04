خالد الحسيني يكشف موعد نقل الوزارات والبرلمان للعاصمة الإدارية الجديدة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:47 مرقية جمال
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن هناك تنسيق مع وزارة الخارجية لنقل السفارات للعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الدبلوماسي، لافتًا إلى أنه تم إجراء عدة لقاءات مع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية لتعريفهم بالمشروع، وتم عمل زيارات ميدانية لهم لموقع المشروع.
وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنه حتى الآن تلقوا 50 طلب من 50 سفارة وبعثة أجنبية للانتقال للعاصمة الإدارية محدد بها المساحات المرغوب فيها، والغرض من الاستخدام، وهناك تواصل مع الخارجية لنقل جميع السفارات الأجنبية الموجودة بالقاهرة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع، أنه جاري العمل بالمرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بأكملها، منوهًا إلى أنه تم إنجاز نسب جيدة من الحي الحكومي، والمبنى الرئاسي، ومبنى البرلمان، ومن المتوقع الانتهاء من نقل جميع دواوين الوزارت، والبرلمان المصري للعاصمة الإدارية الجديدة عام 2020، موضحًا أنه سيكون هناك شركة تابعة لوزارة المالية لإدارة الأصول العقارية للوزارات، ونحن سنساهم فيه بقيمة ماتم سداده لصالح إنشاء حي الوزارات، والذي كلف بناءه نحو 35-40 مليار جنيه حتى الآن.