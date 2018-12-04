إنذار جوي لمحافظة البحر الأحمر.. والمحافظ يحذر المواطنين

أرسلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا جويا لمحافظة البحر الأحمر، يفيد أنه من المتوقع سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدينة رأس غارب والزعفرانة وشمال مدينة الغردقة يومي الأربعاء والخميس 5 و6 ديسمبر.





لذا تهيب محافظة البحر الأحمر بالمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، وقد أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بالمواطنين والسائقين على الطرق بأخذ الحيطة وبتوخي الحذر، كما أصدر المحافظ تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بالتنسيق بينهم والاستعداد التام حيال هذا الأمر.



