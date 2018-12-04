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أحمد فهمي عن خطيبته هنا الزاهد: "أحلى حصان في الدنيا"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:40 م
أحمد فهمي عن خطيبته هنا الزاهد: أحلى حصان في الدنيا
أحمد فهمي وهنا الزاهد
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الفجر الفني
 
تغزل الفنان أحمد فهمي في خطيبته هنا الزاهد، حيث قام بتشبيهها بالحصان الأبيض ذو شعر أبيض وكثيف.

ونشر "فهمي" من خلال حسابه الشخصى على إنستجرام، وكتب عليها معلقًا: "هنا الزاهد لو ربنا كان خلقها حصان" لترد عليه قائلة "هموت".

وأثار التعليق ضحك وسخرية متابعيه قائلين: "والله لون شعرها بجد.. لا رومانسي رومانسى يا فهمي.. مش ممكن ده شعرها بجد بنفس اللون والتجاعيد.. طب والله يبقى أحلى حصان في الدنيا".. "بجد معقولة الشبه ده.. جبته منين يا فهمي".

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