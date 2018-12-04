محافظة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد، تحسبًا لسقوط أمطار على مدينة رأس غارب والزعفرانة وشمال الغردقة، طبقًا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وأصدر "عبدالله"، تعليماته إلى جميع الأجهزة المعنية في المحافظة، بضرورة الالتزام بالتعليمات المستديمة فى هذا الشأن تحسبا لأى ظروف طارئة وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الأمطار.



