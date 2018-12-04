تعرّف على تاريخ مواجهات الأهلي مع الجونة





يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق الجونة، مساء غدٍ الأربعاء، على استاد السلام. في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع من منافسات بطولة الدوري الممتاز.





الأهلي يتفوق على الجونة في تاريخ مباريات الفريقين بشكل واضح منذ أول ظهور للجونة في بطولة الدوري العام.





وفيما يلي نرصد أبرز أرقام مواجهات الفريقين في السطور التالية:





- عام 2009، شهد أول لقاءات الفريقين، وبالتحديد في 16 ديسمبر 2009. وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله الليبيري فرانسيس دوي.





- التقى الفريقان من قبل في 11 مباراة في بطولة الدوري، ومواجهة الأربعاء تحمل الرقم 12، وخلال هذه المواجهات حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وانتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل فيما فاز الجونة بمباراة واحدة.





- أكبر فوز كان من نصيب النادي الأهلي عندما فاز على الجونة بنتيجة 4-1، والذي أقيم يوم 22 يونيو 2013 في دوري الشهداء.





- سجل الأهلي في شباك الجونة 14 هدفًا. بينما زار الجونة شباك الأهلي في 5 مناسبات، ويعد عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق الهداف التاريخي للقاءات الفريقين، برصيد 3 أهداف.





- مباراة واحدة جمعت الفريقين في بطولة كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 13-صفر.