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ميسي ورونالدو يلتقيان مجددًا على ملعب مدريد

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:40 م
ميسي ورونالدو يلتقيان مجددًا على ملعب مدريد
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محمد سامي
 

فجرت صحيفة إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس.

وأفادت صحيفة آس المدريدية، أن النجم ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفينتوس الحالي سيحضران المباراة.

وقالت الصحيفة، أن ميسي ورونالدو سيلتقيان مجددًا علي ملعب سنتياغو برنابيو معقل ريال مدريد، ولكن هذه المرة كمشاهدين وليس كلاعبين، من أجل مشاهدة نهائي القرن بين ريفر بليت والبوكا.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم التاسع من ديسمبر، في التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، علي ملعب البرنابيو بعد ان حسم الأمر خلال الأسبوع الماضي بعد نقلها من ملعب المونيمونتال بسبب الجماهير والأوضاع الأمنية.

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