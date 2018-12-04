سبق – السعودية | الخبر.. مذكرة تفاهم لإنشاء أكاديمية وطنية للتدريب النسائي

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أكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد التويجري على أهمية تأسيس أكاديمية للتدريب النسائي تلبي احتياجات المملكة من الكفاءات السعودية المدربة والمؤهلة تأهيلاً عاليًا في العديد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.



وقال إن هذه الأكاديمية التي ستقام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية ستكون من الأكاديميات الوطنية الرائدة في البلاد، موضحا أنها تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقاً من الأهداف الإستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة، والتزامًا بتعزيز قدرات الجيل الناشئ وتطويرها.



ولفت إلى أن الشركاء رغبوا في تأسيس الأكاديمية الوطنية الرائدة وتشغيلها وتنظيمها من خلال توفير أوجه الدعم المالي والإداري والاستشارات الفنية المتعلقة بخبرتها وتجاربها الناجحة ومواردها المتميزة في قطاع التدريب الفني إيمانًا بمبادئ المواطنة والتزامها بتطوير المجتمعات المحلية .



وذكر أن هذه الأكاديمية هي جهة غير ربحية مستقلة قانونياً، ويشغلها ويديرها ويشرف عليها من قبل مجلس الأمناء، لتقديم التدريب والدروس باللغة الإنجليزية لتحقيق غاية أساسية وهي تخريج كوادر نسائية سعودية ماهرة، وتقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات المملكة العربية السعودية من كفاءات نسائية سعودية مؤهلة، في مجالات مختلفة على أن تُعزز تلك البرامج بالتدريب على رأس العمل، والحصول على اعتمادات وشهادات دولية لضمان مطابقة كفاءات خريجات الأكاديمية للمعايير العالمية، إضافة إلى أن تكون الأكاديمية حاضنة لبرامج تخصصية متنوعة وتهيئة بيئة مناسبة لتدريب وتطوير المرأة السعودية.



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز (الجهة المشرفة على هذه الأكاديمية) إلى أن التدريب في هذه الأكاديمية سيهدف إلى تعزيز مبادئ السلامة في مكان العمل، والتأكيد على أهمية التقيّد بأخلاقيات العمل المثلى، والانضباط الشخصي والمهني من خلال الدروس في قاعات الدراسة والأنشطة والبرامج غير المرتبطة بالمنهج الدراسي بعد انتهاء ساعات التدريب بالمركز.



المصدر:- صحيفة سبق

