سحر السينما بمهرجان مراكش (فيديو)

قال عبد الكريم ركاكنة، رئيس الاتحاد المغربي لمهن الدراما، إن أقسام المهرجان "المسابقة الرسمية" والسهرات المسائية" والعروض الخاصة" و"القارة 11" و"بانوراما السينما المغربية" و"الجمهور الناشئ" و"عروض جامع الفنا" وعروض المكفوفين وضعاف البصر.





وأكد الركاكنة خلال لقائة ببرنامج يوم جديد الذي يذاع على فضائية الغد، أن المهرجان أعطى فرصة كبيرة للشباب لإخراج ابداعاتهم الفنية، موضحًا أن هناك ستة أفلام لمخرجات نسائية، كما أن لجنة التحكيم بها نسبة كبيرة من النساء.





وقال الركاكنة، إن لجنة التحكيم ترأسها المخرج الأمريكى جراى جيمس، والأعضاء النجمة الأمريكية داكوتا جونسون والمخرجة والمصورة المغربية تال حديد، والمخرجة البريطانية إليانا دوكروز والممثل الألمانى دانييل بروهل والمخرجة اللبنانية حاجى توما جوانا، والمخرج الفرنسى لوران كانتى، والممثلة الهندية إليانا دوكروز، والمخرج وكاتب السيناريو المكسيكى ميشيل فرانكو.".





وأوضح الركاكنة أن الأفلام الـ14 المتنافسة فى المسابقة الرسمية، 6 أخرجتها نساء، كما سيتم عرض 6 أفلام تنتمى إلى "سينما المؤلف" فى إطار السهرات المسائية للمهرجان وقد اختار المنظمون افتتاح الدورة الـ17، بشريط "على باب الخلود"، وهو فيلم - سيرة ذاتية عن حياة وأعمال الرسام الهولندى الشهير "فانسنت فانخوخ"، من إخراج "جوليان شنابل".