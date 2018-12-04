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تامر أمين عن تعليق القرارات الاقتصادية بفرنسا: "يبدو صحيح ظاهريًا"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:38 م
تامر أمين عن تعليق القرارات الاقتصادية بفرنسا: يبدو صحيح ظاهريًا
تامر أمين
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أمنية فوزي
 
علق الإعلامي تامر أمين، على قرار فرنسا الخاص بتعليق القرارات الاقتصادية لحين دراسة الأوضاع، قائلًا: "القرار يبدو صحيحًا ظاهريًا".

وأوضح "أمين"، خلال تقديم برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء اثلاثاء، أن الحكومة الفرنسية تراجعت عن قراراتها بعد شغب وليس بعد احتجاجات سلمية، وبذلك سيكون الشغب هو سبيل الفرنسيين للتعبير عن الرفض والاعتراض.

وقررت الحكومة الفرنسية تجميد قرار الزيادة في ضريبة الوقود، الذي اندلعت على إثره احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد.
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