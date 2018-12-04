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"النمنم": الإخوان كان لديهم خطة لاغتيال الفريق أحمد شفيق (فيديو)

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:37 م
النمنم: الإخوان كان لديهم خطة لاغتيال الفريق أحمد شفيق (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن مفاجأة بشأن محاولة اغتيال الفريق أحمد شفيق.

وأوضح "النمنم"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع علي فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان لديهم خطة باغتيال الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق عام 2012.

وأضاف أنه عندما علم أحمد شفيق بهذه الخطة قرر ترك مصر وسافر إلى دبي، لافتًا إلى أن الإخوان عندما شعروا أن مصلحتهم ستكون مع شفيق بترشحه للانتخابات الرئاسية عقب ثورة 30 يونيو قاموا بتأييده.
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