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رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن معرض "إيديكس 2018": "كلنا نقول الحمد لله"

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:35 م
رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن معرض إيديكس 2018: كلنا نقول الحمد لله
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هدى عبدالرازق
 
أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته لنجاح مصر في تنظيم معرض بحجم "إيديكس 2018"، قائلا: "كلنا نقول الحمد لله".

وأشار "التراس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن كل من تفقد المعرض يفتخر أنه مصري، لافتا إلى أنه وزير الدفاع السوداني والوفد المرافق له، كانوا سعداء للغاية بمستوى الصناعات العسكرية المصرية، كاشفا أن القوات المسلحة فور انتهاء المعرض سيتم فورا الترتيب للمعرض القادم.

وأضاف أن الأيام أثبتت أن القوات المسلحة المصرية، وتحركها كان سليم منذ 2013، متابعا: "القوات المسلحة ستر وغطا".
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