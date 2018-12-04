فانتازي البريميرليج.. هاري كين يقود التشكيل المتوقع للأفضل في الجولة الـ15

أعلن الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة ال15 من البريميرليج، والتي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة إلا ربع مساءً.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الاختيارات الأفضل لمستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج في هذة الجولة.



