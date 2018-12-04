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فانتازي البريميرليج.. هاري كين يقود التشكيل المتوقع للأفضل في الجولة الـ15

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:33 م
فانتازي البريميرليج.. هاري كين يقود التشكيل المتوقع للأفضل في الجولة الـ15
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أحمد عصام
 

أعلن الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة ال15 من البريميرليج، والتي ستبدأ مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة إلا ربع مساءً.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" الاختيارات الأفضل لمستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج في هذة الجولة.


- التشكيلة المتوقعة للأفضل :-


حراسة المرمى : فابيانسكي (ويست هام)


خط الدفاع : ارنولد (ليفربول) - كيني (إيفرتون) - روز (توتنهام هوتسبير) - دوفي (برايتون)


خط الوسط : ريتشارلسون (إيفرتون) - سترلينج (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (ليفربول)


خط الهجوم : ارناتوفيتش (ويست هام) - هاري كين (توتنهام هوتسبير) - ويلسون (بورنموث)


- ويعد الاختيار الافضل للكابتن في هذة الجولة هو المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب نادي توتنهام هوتسبير، والذي سيواجه فريق ساوثهامبتون علي ملعب ويمبلي.


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